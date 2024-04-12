Аналитики говорят, что назойливая реклама – одна из причин, почему Windows 11 не пользуется такой популярностью у пользователей, как десятка.

В октябре 2025-го заканчивается жизненный цикл Windows 10: ОС перестанет получать патчи безопасности и многие будут вынуждены перейти на Windows 11. Хоть у пользователей в запасе есть еще полтора года, Microsoft решила, что уже пора предупреждать юзеров срочно переходить на новую ОС. Однако сделала это весьма агрессивно.

Пользователи ПК с Windows 10 пишут, что им начали приходить уведомления от Microsoft с навязчивым предложением перейти на W11. Окно появляется в полноэкранном режиме и мешает работе или геймингу. Более того, явной кнопки отказа не предусмотрено: вы можете либо отложить показ объявления, либо нажать кнопку "Подробнее".

Самое интересное, что это уведомление выскакивает даже на устройствах, которые несовместимы с Windows 11 из-за системных требований. То есть, обладатели таких ПК знают, что у них не получится обновиться, но от навязчивой рекламы им все равно не уйти.

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Аналитики говорят, что Windows 11 теряет популярность среди пользователей и этому способствует сама Microsoft, а точнее ее агрессивный маркетинг по продвижению новой ОС, который работает в обратную сторону.

По состоянию на март 2024 года, доля Windows 10 составляет 70%, тогда как Windows 11 установлена всего на 26% устройствах. Что касается Украины, то здесь новая ОС и вовсе безнадежно проигрывает "десятке". Она установлена только на 12,5% компьютерах.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12. Вместо нее этой осенью выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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