iPhone получили самое крупное обновление iOS за последние 11 лет: как установить

Апдейт доступен для всех смартфонов, начиная с iPhone SE 2 поколения (2020 год) или с iPhone 11 (2019 год).

Вечером 15 сентября состоялся официальный релиз новых "яблочных" операционных систем. В их числе и свежая iOS 26, которую в самой Apple называют самым крупным редизайном iOS со времен седьмой версии.

В числе главных изменений – полупрозрачный дизайн Liquid Glass с имитацией стекла, который будет "насквозь" пронизывать систему. Apple обновила основные приложения и анимации, но при этом сохранила узнаваемый стиль. И все иконки при желании даже можно сделать полупрозрачными.

Еще из интересного:

часы на блокировке можно растянуть в 2-3 раза, а обои сделать в 3D с реакцией на наклон телефона;

в камере теперь две основные вкладки: фото и видео;

появился поиск по содержимому на экране (как в Google Lens);

автопереводчик в "Телефоне", "Сообщениях" и не только;

при воспроизведении музыки отображается анимированная обложка альбома;

видно оставшееся время до полной зарядки.

появилось отдельное приложение с Играми, новые функции Apple Intelligence и другие нововведения.

Обновиться до iOS 26 могут владельцы iPhone 11 и новее, а также обладатели iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 и iPhone 16e. Пользователи устаревших iPhone XS и iPhone XR апдейт не получат.

Чтобы скачать: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

Bloomberg рассказывал, что iOS 26 подготовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет выделяться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

Напомним, 9 сентября Apple провела презентацию новых Айфонов. Как и ожидалось, iPhone Air заменил iPhone Plus и стал новым самым тонким айфоном в истории, а iPhone 17 Pro и Pro Max получили свежий дизайн и мощный апгрейд камер.

