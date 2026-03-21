Google постоянно подслушивает ваши разговоры: как это отключить

Функцию советуют деактивировать.

Современные цифровые помощники стали неотъемлемой частью нашей жизни, помогая узнавать прогноз погоды или устанавливать напоминания. Однако за такое удобство часто приходится платить собственной конфиденциальностью, ведь устройства способны фиксировать звуки вокруг себя без вашего прямого согласия, пишет издание Blikk.

Большинство современных телефонов имеют встроенного голосового помощника – в частности, Google Assistant. Чтобы реагировать на команды мгновенно, устройство постоянно "прислушивается" к окружающим звукам и ждет специальных фраз активации.

Хотя разработчики уверяют, что запись начинается только после "кодового слова", СМИ акцентирует на том, что система не идеальна. Посторонние шумы или похожие по звучанию фразы могут ошибочно активировать запись, и тогда ваши личные разговоры попадают на серверы компании.

Как отключить эту функцию

Функция "Голосовая и аудиоактивность" обычно должна быть отключена, однако пользователи часто активируют ее случайно во время первоначальной настройки телефона, просто не читая длинные условия использования.

Чтобы проверить, включена ли эта функция на вашем телефоне, необходимо:

Открыть "Настройки" на телефоне

Перейти в раздел Google,

Выбрать вкладку "Данные и конфиденциальность"

В пункте "История приложений и веб-поиска" найти поле "Включить аудио и аудиоактивность" и просто снять там галочку

Чтобы удалить уже сохраненные записи, можно воспользоваться страницей "Моя активность" или дать соответствующую голосовую команду ассистенту еще до его отключения.

