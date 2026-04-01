Gmail больше не привязан навсегда: Google тестирует функцию переименования почты

Компания Google начала тестировать возможность смены адреса электронной почты в Gmail – функцию, которую многие пользователи ждали несколько лет. На данный момент нововведение доступно ограниченному числу пользователей в США и запущено в тестовом режиме, сообщили в Google.

Ранее пользователи Gmail не могли изменить свой адрес – единственным вариантом было создание нового аккаунта. Теперь же часть пользователей получила возможность редактировать адрес, не теряя доступ к старой почте и данным, хранящимся в ней. Речь идёт о смене части адреса до "@gmail.com", что раньше было невозможно без полной миграции на новый аккаунт.

Несмотря на долгожданность функции, она пока работает с рядом ограничений: доступна только в США, предоставляется не всем пользователям, находится на стадии тестирования. Кроме того, корпорация не уточняет, смогут ли пользователи выбирать любой свободный адрес или будут действовать дополнительные ограничения.

Пользователи, которые создавали почту много лет назад, часто сталкивались с необходимостью заводить новый аккаунт для работы, переносить данные вручную, уведомлять личные контакты о смене адреса. А новая функция потенциально способна решить эту проблему, отметили в компании.

В Google пока не сообщают, когда возможность станет доступной для всех пользователей по всему миру. Но если тестирование окажется успешным, функция может быть расширена и на другие регионы, резюмировали в Google.

Эксперименты Google по работе с почтой

Это не первый подобный эксперимент корпорации Google по работе с почтой. Ранее Google начала тестировать долгожданную функцию среди пользователей Gmail, благодаря которой можно сменить неудачный адрес "электронки" на любой другой свободный на том же домене. В янкаре кнопка "Изменить" начала появляться в настройках аккаунтов по всему миру. Однако широкого распространения функция не получила, поскольку была тестовой.

Также в январе Google официально объявила о запуске эпохи искуственного интеллекта в почте Gmail. Корпорация начала внедрять в почтовый сервис набор инструментов на базе Gemini 3. ИИ будет выполнять функции "умного ассистента", сортируя электронные письма и, при необходимости, создавая ответы на них от имени пользователя. Это, по-мнению разработчиков, позволит избавить миллионы людей от заваленных inbox’ов. Однако вопрос конфиденциальности пока до конца не раскрыт.

