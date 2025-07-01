Apple после провала Apple Intelligenc может перевести Siri на технологии OpenAI или Anthropic.

Похоже, что Apple признала свое поражение на рынке ИИ-ассистентов. Во всяком случае, на это намекает желание производителя прокачать Siri с помощью стороннего ИИ. По данным Bloomberg, компания тестирует модели OpenAI и Anthropic для своей обновленной версии голосового помощника.

Уже несколько месяцев Apple обсуждает со стартапами глубокую интеграцию в iOS и рассматривает отказ от собственных наработок. Anthropic пока выглядит фаворитом, но стартап просит многомиллиардную ежегодную плату, которая со временем увеличится, поэтому Apple не приняла окончательного решения.

При этом у Apple достаточно строгие условия – компания заботятся о приватности своих пользователей, поэтому многие моменты будут работать локально. Если же модели все-таки потребуется отправить запрос на сервер, то он должен идти через Apple, а не третьи руки.

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Bloomberg отмечает, что акой переход Apple на решения со стороны может быть как постоянным, так и временным, пока компания доводит до ума свою LLM.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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