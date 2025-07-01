Повышение налогов позволит дополнительно собрать 48,5 млрд грн в 2026 году.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено повышение определенных налогов и ослабление банковской тайны для налоговых органов.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"О планах повышения налогов, то вот вам подтверждение в уже оригинале Бюджетной декларации на 2026-2028 год. Итак, Минфин планирует уже в 2025-м принять, так чтобы со следующего года уже собирать налоги", - сообщил он.

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По словам Железняка, в частности планируется:

ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX");

ввести акциз на сладкие/газированные напитки;

усовершенствовать систему сбора налогового долга.

Это, согласно планам Минфина, позволит дополнительно собрать 48,5 млрд грн в 2026 году и по 28 млрд грн в 2027 и 2028 годах.

Также Железняк отметил, что Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков".

Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы

Кабимин одобрил бюджетную декларацию на 2026-28 годы. В документе предусмотрено два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года. Один сценарий предусматривает возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года, а другой - продолжение полномасштабной агрессии РФ в течение 2026 года.

При базовом сценарии, в условиях прекращения огня в 2026 году, для правительства существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала. При таких условиях расходы госбюджета на безопасность и оборону определены: на 2026 год - 1,817 трлн гривен; 2027 год - 1,439 трлн гривен; 2028 год - 1,384 трлн гривен.

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