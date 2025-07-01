Водоросли могут благотворно влиять на щитовидную железу, уровень сахара, здоровье сердца и другое

Водоросли могут оказывать положительное влияние на здоровье, в том числе улучшать функцию щитовидной железы, контролировать уровень сахара в крови, укреплять здоровье сердца и контролировать вес. Однако чрезмерное употребление водорослей может иметь потенциальные риски и побочные эффекты.

Издание Very Well Health назвало 10 причин начать есть водоросли.

Помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете

В одном из исследований бурых водорослей участники отметили значительное улучшение уровня гемоглобина A1c (HbA1c), который является важным показателем контроля уровня сахара в крови.

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В нескольких обзорах также сообщается, что морские водоросли положительно влияют на уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом 2 типа.

Улучшает регулирование артериального давления

Исследования показывают, что морские водоросли могут помочь снизить артериальное давление, возможно, благодаря тому, как организм перерабатывает натрий. Альгинат и другие соединения в морских водорослях связывают натрий, предотвращая его всасывание и влияние на кровяное давление. Некоторые соединения морских водорослей ингибируют ангиотензинпревращающий фермент, подобно препаратам-ингибиторам АПФ, которые помогают контролировать кровяное давление.

Исследования показывают, что для достижения положительного эффекта на артериальное давление необходимо принимать более 4 граммов морских водорослей в день в течение примерно одного месяца.

Контролирует вес

Некоторые исследования показывают, что морские водоросли могут положительно влиять на вес и окружность талии и незначительно влиять на индекс массы тела (ИМТ), который является фактором риска развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Снижает уровень липидов в крови

Высокий уровень холестерина и других липидов (жиров) в крови увеличивает риск сердечных заболеваний и нарушений обмена веществ. Водоросли богаты клетчаткой, а диеты с высоким содержанием клетчатки, как известно, снижают уровень липидов.

Исследования дают противоречивые результаты, но показывают, что потребление водорослей может:

снижать уровень триглицеридов (жиров в крови);

снижать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) ("плохого" холестерина);

повышать уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ("хорошего" холестерина).

Однако в другом исследовании было отмечено повышение уровня триглицеридов после четырех недель диеты с высоким содержанием водорослей.

Поддерживает здоровье кишечника

Углеводы в морских водорослях действуют как пребиотики - компоненты, которые питают полезные бактерии в пищеварительном тракте. Кроме того, один из видов сахара в морских водорослях (сульфатированные полисахариды) может способствовать росту "хороших" бактерий в кишечнике.

В лабораторные исследования показали, что сульфатированные полисахариды повышают уровень короткоцепочечных жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье клеток, выстилающих кишечный тракт.

Притупляет аппетит

Некоторые исследования показывают, что употребление морских водорослей может помочь быстрее почувствовать сытость, но доказательства недостаточны.

Поддерживает функцию щитовидной железы

Высокое содержание йода в морских водорослях может поддерживать здоровье щитовидной железы. Правда, исследования показывают, что оно может слишком сильно изменить уровень гормонов щитовидной железы и нанести вред ее функции.

Снижает окислительный стресс

Многие заболевания связаны с окислительным стрессом, а антиоксиданты бурых морских водорослей помогают снизить окислительный стресс.

Повышает уровень минералов в крови

Несмотря на высокое содержание кальция и других минералов в морских водорослях, исследования не показали, что этот продукт может значительно повысить уровень минералов в крови.

Укрепляет иммунитет

Морские водоросли содержат антиоксиданты и пребиотики, которые поддерживают здоровье иммунной системы. Однако пока неясно, насколько хорошо организм усваивает эти компоненты.

Побочные эффекты чрезмерного потребления водорослей

Хотя морские водоросли могут приносить определенную пользу для здоровья, их чрезмерное употребление может представлять риск для здоровья из-за содержания йода и тяжелых металлов:

потребление более 1100 мкг опасно и может вызвать зоб, высокий уровень ТТГ и гипотиреоз;

мышьяк, ртуть, кадмий и свинец могут загрязнять водоросли в воде, где они растут. Они могут нарушать функцию щитовидной железы.

Исследования показывают, что употребление морских водорослей один или два раза в неделю, вероятно, безопасно. Однако следует проявлять осторожность при более частом употреблении.

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