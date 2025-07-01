За годы войны Украина превратилась в фабрику оружия, где отрабатываются не только новое вооружение, но и подходы к его изготовлению.

Наземные дроны и БПЛА навсегда изменили поле боя. Первое широкое и успешное применение они получили во время войны Украины и России. Сейчас в Украине наращивают производство собственного вооружения и разрабатывают новые решения, которые будут влиять на ход современных войн в будущем. Об этом говорится в материале Вloomberg.

Автор статьи описывает, как наблюдал за двумя наземными дронами, которые могут доставлять грузы или дистанционно минировать местность. По его мнению, это и есть проявление войны будущего, которое сейчас отрабатывается в Украине.

"Три с половиной года полномасштабной войны против России превратили страну в фабрику оружия, которая перекраивает поле боя. Новый комплект разрабатывается и разворачивается за меньшую часть стоимости и в чрезвычайно сжатые сроки, чем где-либо в мире", - говорится в статье.

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Отмечается, что Украина значительно зависит от данных американской разведки и противовоздушной обороны союзников в перехвате российских ракет. Но приводит слова президента Владимира Зеленского, который отмечал, что около 40% своего вооружения Украина из собственных источников. В частности, советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин сказал, что украинские заводы способны в большом количестве производить бронетехнику.

Как пишет Вloomberg, главным изменением войны стало использование беспилотников, которые Украина использует для атак на российские позиции и вывода из строя боевых танков. Это изменило характер войны. Также авторы учитывали удары БПЛА по стратегическим бомбардировщикам на отдаленных авиабазах РФ. По их оценкам, около 70% российской техники, уничтоженной украинскими силами, было уничтожено с помощью беспилотников. Кроме того, расширяется зона поражения, где солдаты находятся под постоянной угрозой нападения от FPV-дронов.

Однако, и Россия адаптируется под условия ведения современной войны. РФ модернизировала иранские БПЛА "Шахед", использует беспилотники, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля, что делает их неуязвимыми к глушению. Близкий к Минобороны РФ аналитический центр пишет, что в мае РФ увеличила производство боевых беспилотников почти на 17%, резко ускорив темпы выпуска. Как пишет Вloomberg:

"Россия умеет стандартизировать производство, масштабировать его, чтобы выпускать огромное количество оборудования, тогда как Украина делает ставку на креативность и инновации. Какая бы модель не возобладала, война будет решаться все".

Издание пообщалось со специалистом из ИТ-сферы Егором Дудиновым, который разрабатывает устройство по улавливанию различных типов электронных сигналов. За полгода его команда разработала устройство, которое может обнаруживать сигналы, излучаемые вражескими радарами, системами глушения и даже операторами беспилотников на расстоянии до 30 километров. Издание пишет, что некоторые разработчики работают в условиях финансового дефицита и в сжатые сроки.

"Ситуация на фронте меняется так быстро, как никогда раньше. Очень важно проверить все на поле боя как можно скорее", - сказал Дудинов изданию.

В статье отмечается, что следующие большие изменения возможны. Приводится в пример работа венчурного фонда для военно-технологических стартапов, который пытается найти следующий большой прорыв в военной технологии. Одна из инвестиций предполагает использование лазера для обозначения цели, а затем запуск беспилотника, который автоматически следует за лазером и попадает в нее. Другая - разработка программного обеспечения и набора микросхем, которые действуют как маленькие антенны для фильтрации шума, намеренно созданного врагом, чтобы вывести из строя GPS-сигналы - практика, известная под названием "спуфинг". Еще одна разработка, которая испытывается буквально в гараже, касается изготовления дешевых ракет, способных перехватывать беспилотники "Шахед".

Больше новостей о производстве ударных дронов

Напомним, что по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в производстве оптоволоконных дронов Россия пока опережает Украину. Но есть несколько сфер, где преимущество имеет наша страна.

Россия уже использует свой новый дрон "Черника" для ударов по Харькову. Эксперты говорят, что таких дронов в России накоплено несколько тысяч в двух модификациях - легкой и тяжелой.

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