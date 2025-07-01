Важно прийти на первую встречу с открытым сердцем, быть в моменте и честным с собой, посоветовал психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал главные ошибки, которых стоит избегать перед первым свиданием.

"Первые свидания часто вызывают смешанные чувства - от радостного предвкушения до тревоги. Многие стремятся сделать все идеально, из-за чего могут сами на себя чрезмерно давить. Чем больше вы пытаетесь всё проконтролировать, тем выше риск стресса, постоянного самоанализа и даже разочарования", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, то, как пройдет встреча, чаще зависит от внутреннего состояния, а не от внешних усилий:

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"Ваш настрой, ожидания, убеждения или страхи сильно влияют на то, как вы себя проявите. Первое свидание не обязано быть идеальным - это всего лишь возможность понять, есть ли между вами настоящая связь. Важно прийти с открытым сердцем, быть в моменте и честным с собой - это поможет не только лучше понять другого человека, но и не потерять себя".

Вот какие три ошибки, которых лучше избегать перед первым свиданием, он назвал:

Ожидания и предвзятые представления. Если вы заранее придумали себе образ человека или уже решили, что "это он/она", вы общаетесь не с реальным человеком, а с воображаемым. Это может закрыть путь к настоящему знакомству. Ученые установили, что предварительные ожидания влияют на восприятие человека вживую.

Поспешная близость. Естественно, хочется быстро сблизиться. Но излишняя откровенность с первых минут может привести к эмоциональному "перегрузу" и даже создать ложное ощущение глубины. Ученые доказали, что наилучшее восприятие друг друга возникает, когда участники попеременно делятся личным.

Завышенная значимость результата. Когда вы очень надеетесь на успех, особенно если давно ждали свидания, встреча превращается в "аудит" вместо диалога. Это лишает вас спонтанности и подлинности. Когда вы слишком стараетесь произвести впечатление, это может мешать настоящей связи. Напоминайте себе, что вы пришли не "понравиться", а установить контакт.

Напомним, ранее психолог рассказал, как узнать, что партнер манипулирует вами с помощью чувства вины.

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