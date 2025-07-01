Президент США не уточнил, что он будет делать, если Россия начнет наступление в Сумской области.

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией на Сумском направлении, куда Россия стянула около 50 тысяч своих военных. Такое заявление американский лидер сделал во время поездки во Флориду.

Репортер спросил у Трампа, что он собирается делать, если Россия начнет наступление в Сумской области.

"Посмотрим, что будет. Я внимательно слежу за ситуацией", - ответил он.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что не исключает того, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина выходят за пределы Украины. Он добавил, что глава Кремля якобы "хотел бы договориться о завершении войны в Украине". По его словам, Путин - это человек, которого сбили с пути.

Трамп не готов к новым санкциям против РФ

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не готова к новым санкциям против России. По его словам, это может привести к тому, что Вашингтон потеряет возможность разговаривать с Москвой о прекращении огня против Украины.

Рубио заверил, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда новые санкции против РФ станут целесообразными. Тем не менее он считает, что это полностью закроет окно для переговоров с Россией.

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