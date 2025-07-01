По словам главы разведки, РФ не так сильно зависит от них.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов ответил, сорвались ли поставки иранского оружия в Российскую Федерацию после эскалации на Ближнем Востоке.

В интервью Ирине Сампан начальник Главного управления разведки Минобороны отметил, что Россия не так сильно зависит от поставок из Ирана. По его словам, оттуда едут только компоненты, в основном - порох. Война на Ближнем Востоке лишь несущественно замедлила этот процесс:

"Скажем так, вы серьезно не увидите этой задержки и замедления. "Шахеды" уже давно начали производить в Российской Федерации, поэтому ответ прост: всерьез это никак не отразится".

По его словам, Россия может как-то помочь Ирану, но не сделает этого. "Может ли она, чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает. И этому объяснение как раз в плоскости геополитики", - отметил Буданов.

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Кроме того, глава ГУР прокомментировал налаживание производства "шахедов" в Северной Корее, отметив, что РФ передала им технологии. "Знаете, это такая интересная ситуация. Этот "шахед", он как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в Российскую Федерацию, а теперь из Российской Федерации перешел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению. Они транспортные технологии делают. Они не "шахеды" передают, они передают технологию, оборудование и так далее, налаживают там производство", - пояснил он.

Иран помогает России в войне

Напомним, Тегеран поставил России большое количество ударных дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые оккупанты массово применяют для ударов по украинской энергетике, инфраструктуре и жилым районам. Эти дроны маркировались как "Герань-2", чтобы скрыть их иранское происхождение.

Страны также сотрудничали над созданием завода по производству дронов на территории Татарстана. Это позволяет России уменьшить зависимость от импорта и наращивать объемы производства.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва заказала у Ирана партию "шахедов" еще до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии сотрудничество стран усилилось и Тегеран передал Кремлю тысячи этих беспилотников.

Президент подчеркнул, что Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем.

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