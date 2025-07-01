Списки задач и предложенные посты: в Telegram появились новые функции

В частности, пользователи получили возможность предлагать контент Telegram-каналам.

Сегодня, 1 июля, Telegram получил крупное обновление, которое добавило в мессенджер сразу несколько новых полезных функций. В частности, пользователи с подпиской Telegram Premium теперь могут создавать интерактивные списки задач в любом чате. Подробности обновления раскрыли в официальном канале Telegram.

Интерактивные списки задач

Интерактивные списки дают пользователям с подпиской Telegram Premium возможность совместно отслеживать различные задачи и координировать работу команд, а также вести списки покупок и дел. Списки можно настроить под себя.

Для создания списка задач нужно открыть меню вложений и выбрать пункт "Список". Затем его можно отправить в группы, личные чаты или сохранить у себя в чате "Избранное".

Предложенные посты для каналов

Также у пользователей появилась возможность легко предлагать контент Telegram-каналам. Предложенные посты можно отправлять как личные сообщения каналу.

Разработчики подчеркнули, что пользователи даже могут выбрать желаемые дату и время публикации, если есть пожелания.

Для того, чтобы предложить пост, нужно нажать на значок, который появляется в строке ввода при отправке сообщения каналу. Эта функция доступна только пользователям с подпиской Telegram Premium.

Помимо этого появилась возможность заплатить владельцу канала звездами Telegram или криптовалютой Toncoin за публикацию предложенного поста. Владелец канала получит вознаграждение спустя 24 часа после публикации, но если сообщение будет удалено раньше, Telegram автоматически вернет всю сумму обратно пользователю.

В Telegram отреагировали на обвинения в связях с российской ФСБ

Напомним, что издание "Важные истории" писало о том, что мессенджер Telegram тесно сотрудничает с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Помимо этого The Wired в 2023 году рассказывало об историях российских активистов, которых преследовали за участие в протестах против войны в Украине. Так, они говорили, что сообщения в секретных чатах были помечены как прочитанные еще до того, как их открывал сам пользователь.

Представители Telegram же заявили, что компания имеет контракты с десятками различных поставщиков услуг во всем мире, но они не имеют доступа к данным мессенджера или чувствительной инфраструктуре.

"Несанкционированный доступ невозможен. За всю свою историю Telegram никогда не передавал частные сообщения третьим сторонам, а его шифрование ни разу не было взломано", - говорится в сообщении компании.

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