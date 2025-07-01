Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городе Харькове, который регулярно страдает от российских обстрелов, составляет 23 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.
Отмечается, что средняя цена двухкомнатной квартиры в Харькове составляет 37 тысяч долларов, что на 16% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 50 тысяч долларов (+16%).
Цена однокомнатной квартиры
Самая низкая стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Киевском районе – в среднем 19 тыс. долларов. Немного дороже "однушки" в Слободском и Салтовском районах – по 20 тыс. долларов за однокомнатную.
Зато самые дорогие однокомнатные квартиры – в Шевченковском районе (30 тыс. долларов). Далее следуют Основянский район с 28 тыс. долларов и Холодногорский район – 24,8 тыс. долларов.
Многокомнатные квартиры
Самые дорогие двухкомнатные квартиры находятся в:
- Шевченковском районе – 50 тыс. долларов;
- Основянском районе – 47 тыс. долларов;
- Холодногорском районе – 38 тыс. долларов.
При этом самые дешевые двухкомнатные квартиры предлагают в Новобаварском районе, где средняя цена составляет 28,7 тыс. долларов. Дороже обойдется жилье в Салтовском районе – 30 тыс. долларов. А замыкает тройку самых доступных вариантов Индустриальный район – 31 тыс. долларов.
Самые дорогие трехкомнатные квартиры:
- Шевченковский район – 80 тыс. долларов;
- Киевский район – 55 тыс. долларов;
- Основянский район – 52 тыс. долларов.
Самые дешевые трехкомнатные квартиры:
- Индустриальный район – 40 тыс. долларов.
- Салтовский район – 39 тыс. долларов;
- Новобаварский район – 38,7 тыс. долларов.
Рынок недвижимости – последние новости
Согласно исследованию "OLX Недвижимость", в Украине за четыре года наибольший прирост медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры был зафиксирован в Чернигове 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн).
По состоянию на июнь, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.