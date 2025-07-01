Самое дорогое жилье находится в Шевченковском районе города.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в городе Харькове, который регулярно страдает от российских обстрелов, составляет 23 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя цена двухкомнатной квартиры в Харькове составляет 37 тысяч долларов, что на 16% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 50 тысяч долларов (+16%).

Цена однокомнатной квартиры

Самая низкая стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Киевском районе – в среднем 19 тыс. долларов. Немного дороже "однушки" в Слободском и Салтовском районах – по 20 тыс. долларов за однокомнатную.

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Зато самые дорогие однокомнатные квартиры – в Шевченковском районе (30 тыс. долларов). Далее следуют Основянский район с 28 тыс. долларов и Холодногорский район – 24,8 тыс. долларов.

Многокомнатные квартиры

Самые дорогие двухкомнатные квартиры находятся в:

Шевченковском районе – 50 тыс. долларов;

Основянском районе – 47 тыс. долларов;

Холодногорском районе – 38 тыс. долларов.

При этом самые дешевые двухкомнатные квартиры предлагают в Новобаварском районе, где средняя цена составляет 28,7 тыс. долларов. Дороже обойдется жилье в Салтовском районе – 30 тыс. долларов. А замыкает тройку самых доступных вариантов Индустриальный район – 31 тыс. долларов.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры:

Шевченковский район – 80 тыс. долларов;

Киевский район – 55 тыс. долларов;

Основянский район – 52 тыс. долларов.

Самые дешевые трехкомнатные квартиры:

Индустриальный район – 40 тыс. долларов.

Салтовский район – 39 тыс. долларов;

Новобаварский район – 38,7 тыс. долларов.

Рынок недвижимости – последние новости

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", в Украине за четыре года наибольший прирост медианной стоимости на покупку 1-комнатной квартиры был зафиксирован в Чернигове 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн).

По состоянию на июнь, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

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