Оптимисты заявляют, что летнее наступление России уже закончилось, реалисты же опасаются, что оно только начинается, отмечает автор.

Российский диктатор Владимир Путин решил продолжить свою кровавую войну против Украины вместо того, чтобы согласиться на довольно щедрую сделку, предложенную ему американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом пишет в материале для издания The Telegraph британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз. Он отметил, что безжалостные атаки РФ по Украине "хоть и ужасны, но приводят к относительно небольшому количеству жертв". На фронте же наступление РФ принесло ей лишь несколько квадратных километров продвижения ценой больших потерь – до тысячи оккупантов в сутки.

"Чего же тогда Путин надеется достичь, выбирая войну вместо мира? Наиболее вероятный ответ кроется в информационном пузыре, в котором находится Путин и его ближайшее окружение. Он продолжает войну, потому что его генералы и руководители службы безопасности заверили его, что он может ее выиграть – или, по крайней мере, продолжать одерживать стратегически важные победы, продолжая воевать", – пояснил Мэттьюз.

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По его словам, одной из таких "побед" для Кремля мог бы стать захват Сум. Однако, как говорят в Украине, пока что это наступление РФ зашло в тупик.

Оптимисты заявляют, что летнее наступление России уже закончилось. Реалисты же опасаются, что оно только начинается, добавляет автор. На прошлой неделе оккупанты захватили ценную литиевую шахту вблизи села Шевченко, что в Донецкой области. По словам Мэттьюза, "это удар по долгосрочным мечтам Киева о западных инвестициях в послевоенное восстановление".

"Следующее серьезное наступление России может произойти на Донбассе, что заставит Украину передислоцировать свои ограниченные человеческие ресурсы в кошмарной игре "убить крота" вдоль 1200-километровой линии фронта", – продолжил историк.

Что о войне против Украины говорят сами россияне

Мэттьюз привел слова инженера-программистки из Санкт-Петербурга Александры Купцовой, муж которой в прошлом году присоединился к рядам оккупационной армии РФ. Она говорит, что война против Украины "стала похожа на погоду – что-то далекое, с чем вы ничего не можете поделать".

"Да, цены высокие. Кофе в модном кафе стоит 800 рублей (около 426 грн). Ставки по ипотеке сумасшедшие. Но все говорят, что все это скоро закончится... Нам просто нужно закончить давать украинцам пинков, Трамп подпишет мир, и мы сможем забыть, что эта глупая война когда-либо происходила", – отметила россиянка.

По словам автора материала, единственное, что не вызывает сомнений в российско-украинской войне, это то, что обе стороны, хоть и истощены, но "продолжают бить друг друга в надежде, что силы и ресурсы их противника истощатся".

"И если игра ведется на истощение, то преимущество имеет значительно большая экономика и человеческие ресурсы России. И Путин, игнорируя все голоса прагматизма и разума, кажется, полон решимости бороться до победного конца, несмотря на цену крови и экономики", – констатировал Оуэн Мэттьюз.

Война в Украине: другие новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия хочет выйти на географические границы нескольких украинских областей – в частности, Днепропетровской и Харьковской. По его словам, это оккупантам нужно для того, чтобы "увеличить свое переговорное преимущество и принести нам предложения о капитуляции, что является абсолютно неприемлемым".

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Сумской области.

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