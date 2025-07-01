Российский диктатор Владимир Путин решил продолжить свою кровавую войну против Украины вместо того, чтобы согласиться на довольно щедрую сделку, предложенную ему американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом пишет в материале для издания The Telegraph британский писатель, историк и журналист Оуэн Мэттьюз. Он отметил, что безжалостные атаки РФ по Украине "хоть и ужасны, но приводят к относительно небольшому количеству жертв". На фронте же наступление РФ принесло ей лишь несколько квадратных километров продвижения ценой больших потерь – до тысячи оккупантов в сутки.
"Чего же тогда Путин надеется достичь, выбирая войну вместо мира? Наиболее вероятный ответ кроется в информационном пузыре, в котором находится Путин и его ближайшее окружение. Он продолжает войну, потому что его генералы и руководители службы безопасности заверили его, что он может ее выиграть – или, по крайней мере, продолжать одерживать стратегически важные победы, продолжая воевать", – пояснил Мэттьюз.
По его словам, одной из таких "побед" для Кремля мог бы стать захват Сум. Однако, как говорят в Украине, пока что это наступление РФ зашло в тупик.
Оптимисты заявляют, что летнее наступление России уже закончилось. Реалисты же опасаются, что оно только начинается, добавляет автор. На прошлой неделе оккупанты захватили ценную литиевую шахту вблизи села Шевченко, что в Донецкой области. По словам Мэттьюза, "это удар по долгосрочным мечтам Киева о западных инвестициях в послевоенное восстановление".
"Следующее серьезное наступление России может произойти на Донбассе, что заставит Украину передислоцировать свои ограниченные человеческие ресурсы в кошмарной игре "убить крота" вдоль 1200-километровой линии фронта", – продолжил историк.
Что о войне против Украины говорят сами россияне
Мэттьюз привел слова инженера-программистки из Санкт-Петербурга Александры Купцовой, муж которой в прошлом году присоединился к рядам оккупационной армии РФ. Она говорит, что война против Украины "стала похожа на погоду – что-то далекое, с чем вы ничего не можете поделать".
"Да, цены высокие. Кофе в модном кафе стоит 800 рублей (около 426 грн). Ставки по ипотеке сумасшедшие. Но все говорят, что все это скоро закончится... Нам просто нужно закончить давать украинцам пинков, Трамп подпишет мир, и мы сможем забыть, что эта глупая война когда-либо происходила", – отметила россиянка.
По словам автора материала, единственное, что не вызывает сомнений в российско-украинской войне, это то, что обе стороны, хоть и истощены, но "продолжают бить друг друга в надежде, что силы и ресурсы их противника истощатся".
"И если игра ведется на истощение, то преимущество имеет значительно большая экономика и человеческие ресурсы России. И Путин, игнорируя все голоса прагматизма и разума, кажется, полон решимости бороться до победного конца, несмотря на цену крови и экономики", – констатировал Оуэн Мэттьюз.
Война в Украине: другие новости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия хочет выйти на географические границы нескольких украинских областей – в частности, Днепропетровской и Харьковской. По его словам, это оккупантам нужно для того, чтобы "увеличить свое переговорное преимущество и принести нам предложения о капитуляции, что является абсолютно неприемлемым".
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Сумской области.