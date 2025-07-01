Журналисты добавляют, что очевидное изменение в стратегии правителя РФ также может быть объяснением увеличения количества атак по гражданским объектам в Украине.

30 июня в России заявили, что якобы установили полный контроль над территорией Луганской области. Если эта информация подтвердится, Луганщина станет первым полностью оккупированным украинским регионом со времен оккупации Крыма в 2014 году.

Но путинские амбиции, похоже, выходят далеко за пределы Луганской и трех других областей, которые он "аннексировал" в сентябре 2022 года. Об этом пишет издание The Telegraph.

Государственные СМИ России также утверждают, что ее войска захватили первое село в Днепропетровской области. Десятки тысяч военных РФ также сосредотачиваются вокруг Сумской и Харьковской областей, говорится в материале.

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"Решение России "аннексировать" Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области в 2022 году было частично переоценкой после того, как она не смогла взять Киев. Сузив свои цели до Восточной Украины, Москва надеялась представить более реалистичный путь к победе. Однако ей понадобилось почти три года, чтобы заявить о полном контроле над Луганской областью – если это заявление окажется правдивым – несмотря на то, что она начала войну, когда значительная часть региона уже была оккупирована", – акцентируют журналисты.

Сейчас уже нет сомнений в возвращении РФ к более широкой кампании. Оккупанты возобновляют наступательные операции в Харьковской и Сумской областях, что указывает на новую эскалацию.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс, утверждает, что пересмотренные амбиции Путина начали появляться, когда он посетил Курскую область в мае и приказал создать "буферную зону" вдоль украинской границы.

"Это был мягкий способ ввести это в информационное пространство. Сперва – это буферная зона, мол, всего лишь 30 км, чтобы защитить россиян. А потом – ты уже недалеко от крупных региональных городов, так почему бы не взять и их? Потому что [Путин считает]: "Разве мы не имеем права их забрать, ведь это же исторически российские города". Это медленное продвижение к тому, что, как я думаю, мы в конце концов увидим... – возвращение к идее захвата всей Украины", – пояснила она в комментарии изданию.

Журналисты добавляют, что очевидное изменение в стратегии правителя РФ также может быть объяснением увеличения количества российских атак по гражданским объектам в Украине. По словам Эванс, "желание нанести удар по этим местам было всегда".

"Многие из этих ударов направлены на подрыв морального духа украинцев, а в некоторых населенных пунктах, расположенных ближе к линии фронта, – на то, чтобы убедить людей уехать оттуда, чтобы в будущем было легче захватить эти места. Это действительно долгосрочные цели", – отметила аналитик ISW.

Война в Украине: вы могли это пропустить

1 июля стало известно о гибели командира 110-й ОМБр Сергея Захаревича. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что комбриг погиб в результате российского удара по Гуляйполю. По его словам, к сожалению, есть потери среди военных и гражданских.

Между тем Генштаб ВСУ отчитался об успешных ударах по оккупированной территории Донецкой области. Отмечается, что был поражен пункт управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

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