Без этого школьники не смогут подать документы в университеты и колледжи.

Многие школьники, которые уже сдали экзамены, знают, какой проходной балл НМТ 2025 для поступления на бюджет и контракт. Вне зависимости от выбранной формы обучения, будущие студенты должны вовремя зарегистрироваться в системе. Узнайте, что такое регистрация кабинета поступающего и что нужно сделать с 1 июля.

Кому нужна регистрация личного электронного кабинета поступающего

На официальном сайте Министерства образования и науки Украины сказано, что регистрация электронного кабинета поступающего стартовала с 25 июня 2025 года. Пройти ее должны были все школьники, которые поступают в колледжи и техникумы после 9 класса.

Для одиннадцатиклассников, которые будут получать высшее образование в академиях, университетах и других ВУЗах, регистрация открывается с 1 июля 2025 года. Также с этого числа зарегистрироваться могут студенты, которые уже имеют диплом квалифицированного работника, но хотят продолжить образование.

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Важно понимать, до какого числа регистрация кабинета поступающего, чтобы не опоздать - все юные украинцы, которые хотят стать студентами, должны успеть зарегистрироваться до 20 октября 2025 года. Для поступающих по творческому конкурсу регистрация будет открыта с 3 июля и до 10 июля, если выбрали бюджет, до 25-го - контракт.

Это необходимо сделать, чтобы подать документы в ВУЗ - без личного электронного кабинета заявление не примут. Даже если вы уже создавали такой кабинет в прошлом или позапрошлом году, он аннулируется - придется сделать новый.

МОН предупреждает, что тот кабинет, который школьники создавали для участия в НМТ, не считается и не является электронным кабинетом поступающего в ВУЗ.

Регистрация кабинета поступающего 2025 - как сделать

Как вы уже поняли, вступительная кампания 2025 для школьника не будет успешной без внесения личных данных в Единую Государственную Электронную Базу по вопросам Образования (ЕГЭБО).

Для того чтобы быстро выполнить требования МОН, вам нужно:

написать в соответствующей графе электронную почту (это и будет логин для входа в кабинет);

придумать уникальный пароль;

указать серию и номер документов об уже приобретенном образовании;

написать свой номер, PIN-код и год, когда школьник получил сертификат НМТ или экзаменационный лист ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ (если их несколько, можно указать дату одного, а остальные добавить в личном кабинете);

указать серию и номер паспорта или РНОКПП, если сертификата НМТ или экзаменационного листа ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ нет.

Когда вы закончите заполнять поля, на указанную электронную почту придет ссылка, с помощью которой можно будет активировать личный кабинет - на это у вас будет 15 минут.

После того как кабинет будет активирован, нужно в него зайти и добавить номер телефона поступающего, а также личное фото в официальном стиле для студенческого билета. Туда же можно вписать все остальные сертификаты НМТ, экзаменационные листы ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ, школьный аттестат или диплом младшего специалиста.

Последний шаг - подать заявление на поступление по одной из доступных траекторий и отслеживать статус. Иногда так случается, что заявление школьника получает статус "требует уточнения". Это значит, что ВУЗ, который вы выбрали, принял заявку, но некоторые данные посчитал неточными или неполными. При этом, учебное заведение укажет, что конкретно нужно уточнить.

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