В отдельных регионах могут даже начать вводить графики подачи воды, предупредили в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры.

В ближайшее десятилетие Украине грозит серьезный водный кризис, в некоторых городах может дойти даже до введения почасовой подачи воды. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, пишет Суспільне.

"На сегодня Украина по международным исследованиям занимает 23-24-е место в мире по уровню обеспечения водой. Мы - на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается", - отметил чиновник.

По его словам, большинство запасов питьевой воды Украина получает из рек, которые не берут начало на ее территории, и в этом аспекте самой сложной может стать ситуация на юге страны, а именно в Одесской области, водоснабжение которой зависит от Днестра.

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"Это означает, что в случае политических или климатических изменений транзитная вода может исчезнуть или уменьшиться. Если ситуация с водой в верхней части течения обострится, то регионы выше по течению прежде всего будут обеспечивать себя", - сказал Сухомлин.

Отдельно он отметил стремительное истощение подземных вод, мол, дождевая вода больше не успевает пополнять водоносные горизонты.

"Мы видим массовое пересыхание источников в Одессе и окружающих населенных пунктах. Добыча воды из-под земли становится все сложнее", - говорит он.

Еще одной проблемой является ухудшение качества воды, ведь, по словам главы Госагентства, в Украине только 32% сточных вод проходят полноценную очистку, что создает дополнительную нагрузку на водозабор и требует больших затрат на очистку питьевой воды.

Частично решить проблему, говорит он, позволит Николаевский водопровод, строительство которого завершается и который должен быть сдан в эксплуатацию в августе 2025 года.

Впрочем, для реального решения проблемы водообеспечения в Украине, считает чиновник, нужно создать единый национальный центр управления водными ресурсами. Также, по его мнению, вопрос воды должен стать частью стратегии национальной безопасности.

"Пока в Украине нет системного подхода к управлению водными ресурсами, проблема будет только обостряться", - добавил Сухомлин.

Проблемы с водой в Украине

Ранее руководитель направления "Вода" WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко в интервью УНИАН рассказывала, что из-за загрязнения, вызванного войной, мы можем потерять отдельные источники питьевой воды в Украине на десятилетия, или навсегда.

По ее словам, хотя реки имеют естественный механизм самоочищения - благодаря постоянному движению воды, большинство растворенных загрязнителей постепенно разбавляются и выносятся по течению, но это не означает, что последствия полностью исчезают. По ее словам, опасные вещества оседают в донных отложениях, где сохраняются длительное время и могут приводить к вторичному загрязнению - особенно во время изменений гидрологического режима, паводков или дноуглубительных работ.

Также она рассказала, что если загрязняющие вещества попадут в подземные водоносные горизонты, их очистка почти невозможна, поэтому существует реальный риск потери отдельных водоносных горизонтов как источников питьевой воды на десятилетия или навсегда.

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