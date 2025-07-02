В ночь на среду, 2 июля, российские захватнические войска в очередной раз терроризируют Украину с помощью дронов-камикадзе типа "шахед".

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Обновлено в 01:30: В результате атаки дронов в Одесской области повреждена припортовая и туристическая инфраструктура, сообщает Измаильская районная государственная администрация. Под ударом "шахедов" оказалась Вилковская территориальная община:

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"Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет".

Обновлено в 00:45: Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, движутся преимущественно на юго-запад.

Обновлено в 00:10: Новые группы ударных дронов видят на севере Черниговской области, курс южный.

По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, дроны находятся на границе Полтавской и Харьковской областей, на севере Днепропетровщины и в районе города Татарбунары. Группы БПЛА из акватории Черного моря также движутся в район Татарбунаров.

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