Их должны передать уже в ближайшее время.

Кабинет Министров Латвии одобрил передачу Вооруженным силам Украины 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники.

Как сообщили в министерстве обороны страны, латвийская сторона заказала бронетранспортеры для украинской армии еще зимой. Киев получит машины, которые были изготовлены непосредственно на территории Латвии. Отмечается, что это не повлияет на потребности и оперативные возможности ее собственных вооруженных сил:

"Наши бронемашины Patria помогут украинским Вооруженным силам в борьбе с агрессором. Мы продолжим поддерживать Украину и в дальнейшем - и в этом, и в следующем году мы предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта".

Бронетранспортеры Patria 6x6

Patria 6×6 (именуемый также как XA-300) - это шестиколесный бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria, находящийся в эксплуатации с 2021 года.

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Спроектированный как универсальная, модульная и мобильная платформа для перевозки личного состава, он также может выполнять функции командного или медицинского центра и нести вспомогательное вооружение.

Еще в 2021 году в рамках межправительственной программы сотрудничества между Финляндией, Латвией, Швецией и Германией Рига подписала генеральное соглашение о закупке более 200 бронетранспортеров Patria 6x6.

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