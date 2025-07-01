Два города в отдаленных регионнах Норвегии соединит дорога под океаном длиной почти 26 километров

В Норвегии строят самый глубокий в мире туннель под океаном. Заложенная проектом глубина составляет почти 400 метров, а длина – почти 26 километров, пишет Мirror.

Строительство туннеля Rogfast началось в 2018 году и продлится еще 9 лет. За это время между городами Ставангер и Берген должен появиться подводный путь с несколькими развязками внутри. Сейчас между ними нет прямого сообщения, и чтобы попасть из одного города в другой нужно час ехать по объездной автомагистрали и воспользоваться несколькими паромами.

Ожидается, что после завершения строительства автомобилисты будут проводить в пути около 35 минут. Именно столько времени понадобиться, чтобы проехать его со скоростью 50 км/ч.

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Стоимость инфраструктурного проект составит от 1,69 млрд до 2,03 млрд евро. Она является частью инициативы Норвегии по объединению западного побережья страны.

Маршрут прокладывается в важной экономической зоне, где находятся нефтяные месторождения и ведется активная добыча морепродуктов. Проезд туннелем будет платный – с каждого водителя будут снимать порядка 53 евро за поездку. Средства планируется направить на содержание туннеля. По оценкам, ежедневно по туннелю будут проезжать порядка 6000 автомобилей

Скоростные туннели Маска дали сбой

Напомним, что по инициативе Илона Маска под Лос-Анжелесом могут построить экспериментальный скоростной туннель. Маск считает, что таким образом поможет побороть заторы в городе, но пока показал лишь прототип.

Он также строил скоростной туннель для электромобилей под Лас-Вегасом во время одной из выставок. Автомобили там застряли в гигантсокм заторе.

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