У погибшего защитника остались жена и трое детей.

На войне с российскими захватчиками погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич.

Об этом сообщил в Facebook генерал Сергей Собко. У павшего защитника остались жена и трое детей.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг – Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего – это aggressiveness и initiative (агрессивность и инициатива, – ред.). Оооо, это именно о тебе. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами. Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую сраку, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за все", – написал Сергей Собко.

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Об обстоятельствах гибели Сергея Захаревича не сообщается.

Гибель украинских военных

Война, которую ведет Россия против Украины, оборвала жизни многих героев, которые защищали родную страну. Во время отражения атаки РФ по Украине в ночь на 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко. Подполковник отвел самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Несколькими днями ранее стало известно о гибели на войне с оккупантами известного украинского актера Юрия Фелипенко. Он служил в рядах батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

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