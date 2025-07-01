Эксперты определили 5 надежных моделей в разных сегментах.

Среди автомобилистов распространено мнение о том, что многие современные автомобили не способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Тем не менее в продаже можно найти модели, которые приятно удивляют своей надежностью.

В Jalopnik назвали 5 автомобилей, которые можно покупать с пробегом 320 000 километров или даже больше. По словам экспертов, эти модели очень редко выходят из строя.

5 очень надежных автомобилей

Chevrolet Silverado

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В издании заявили, что пикап Chevrolet Silverado является отличным выбором для тех, кто ищет "рабочую лошадку". Эта модель способна справиться с многими задачами, а ее надежность порадует владельцев.

По словам экспертов, владельцы Chevrolet Silverado редко жалуются на поломки, которые возникают у их пикапов. Также эта модель предлагает большое количество полезных функций, включая многофункциональную заднюю дверь.

Honda Accord

Эксперты считают, что Honda Accord является достойным конкурентом популярному седану Toyota Camry. Они поделились, что эта модель предлагает приятную управляемость и практичный интерьер.

Помимо этого Honda Accord редко сталкивается с поломками. В издании подчеркнули, что у этой модели мало проблем с надежностью.

Toyota Sienna

Минивэн Toyota Sienna отлично подойдет водителю с большой семьей. По словам экспертов, у этой модели просторный интерьер и вместительный багажник.

Кроме того, Toyota Sienna предлагает богатое оснащение, а также безопаснее многих конкурентов. Высокие показатели надежности являются очередным плюсом этого минивэна.

Toyota Prius

Популярный гибрид Toyota Prius завоевал репутацию довольно надежного автомобиля. По словам экспертов, у этой модели редко случаются серьезные поломки.

Более того, водителей порадует низкий расход топлива и практичный интерьер.

Honda CR-V Hybrid

В издании поделились, что Honda CR-V Hybrid подойдет многим водителям. Эксперты отметили, что это практичный и экономный кроссовер.

Помимо этого Honda CR-V Hybrid надежнее многих конкурентов. По словам экспертов, эта модель легко может проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Другие надежные автомобили

Ранее автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал УНИАН, какие подержанные автомобили самые надежные. В частности, он порекомендовал обратить внимание на модели Toyota, Honda и Kia.

Кроме того, опытный механик Пол Лукас назвал автомобиль, который он считает самым надежным в мире. Это довольно недорогая модель от известного автопроизводителя.

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