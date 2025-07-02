В морозилке ягоды можно хранить до шести месяцев.

Ягоды – одно из самых больших наслаждений лета. Но хранятся они относительно недолго, а порой поесть вкусненького хочется и в более прохладные времена года, поэтому многие их замораживают.

Но как сделать это правильно, чтобы ягоды не слиплись и не потеряли вкус? Известная американская домохозяйка Марта Стюарт рассказала о пошаговом плане действий, который позволит вам наслаждаться летними вкусами даже зимой.

Как правильно замораживать ягоды:

Видео дня

Дождитесь созревания. Марта советует начинать замораживать ягоды, когда они на пике созревания. Чем лучше они на вкус до заморозки, тем лучший вкус вы получите потом.

Марта советует начинать замораживать ягоды, когда они на пике созревания. Чем лучше они на вкус до заморозки, тем лучший вкус вы получите потом. Тщательно вымойте и высушите ягоды. Стоит промыть их прохладной водой, чтобы удалить грязь и проголодавшихся жучков. После этого промокните их бумажным полотенцем до полного высыхания или же оставьте просушиться на воздухе.

Стоит промыть их прохладной водой, чтобы удалить грязь и проголодавшихся жучков. После этого промокните их бумажным полотенцем до полного высыхания или же оставьте просушиться на воздухе. Возьмите противень и застелите его пергаментом . Это гарантирует, что ягоды не прилипнут к противню, когда они замерзнут.

. Это гарантирует, что ягоды не прилипнут к противню, когда они замерзнут. Выкладывайте ягоды в один слой. Такой метод поможет вам избежать слипания ягод в процессе заморозки. Старайтесь не класть их слишком близко друг к другу.

Такой метод поможет вам избежать слипания ягод в процессе заморозки. Старайтесь не класть их слишком близко друг к другу. Дождитесь полной заморозки . Оставьте противень в морозильной камере до полного застывания ягод (они должны быть твердыми на ощупь).

Когда вы увидели, что ягоды полностью замерзли, переложите их в контейнеры или пакеты для заморозки продуктов. Убедитесь, что они герметично закрыты и не забудьте указать дату. В морозилке ягоды можно хранить до шести месяцев.

Ранее мы также рассказывали, как правильно замораживать кабачки, чтобы максимально сохранить структуру овоща и наслаждаться им зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: