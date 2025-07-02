Ягоды – одно из самых больших наслаждений лета. Но хранятся они относительно недолго, а порой поесть вкусненького хочется и в более прохладные времена года, поэтому многие их замораживают.
Но как сделать это правильно, чтобы ягоды не слиплись и не потеряли вкус? Известная американская домохозяйка Марта Стюарт рассказала о пошаговом плане действий, который позволит вам наслаждаться летними вкусами даже зимой.
Как правильно замораживать ягоды:
- Дождитесь созревания. Марта советует начинать замораживать ягоды, когда они на пике созревания. Чем лучше они на вкус до заморозки, тем лучший вкус вы получите потом.
- Тщательно вымойте и высушите ягоды. Стоит промыть их прохладной водой, чтобы удалить грязь и проголодавшихся жучков. После этого промокните их бумажным полотенцем до полного высыхания или же оставьте просушиться на воздухе.
- Возьмите противень и застелите его пергаментом. Это гарантирует, что ягоды не прилипнут к противню, когда они замерзнут.
- Выкладывайте ягоды в один слой. Такой метод поможет вам избежать слипания ягод в процессе заморозки. Старайтесь не класть их слишком близко друг к другу.
- Дождитесь полной заморозки. Оставьте противень в морозильной камере до полного застывания ягод (они должны быть твердыми на ощупь).
Когда вы увидели, что ягоды полностью замерзли, переложите их в контейнеры или пакеты для заморозки продуктов. Убедитесь, что они герметично закрыты и не забудьте указать дату. В морозилке ягоды можно хранить до шести месяцев.
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