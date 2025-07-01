Сейчас линия фронта более-менее стабилизировалась, говорит премьер.

Ситуация в Украине остается сложной. Российские оккупанты имеют довольно безумные политические цели – в частности выход на географические границы нескольких областей Украины.

"Мы устали, что естественно после такой длительной войны, но мы не истощены, что очень важно. Сейчас линия фронта более-менее стабилизировалась. Они все еще наступают. У них есть довольно безумные политические цели, такие как выход на географические границы других областей Украины (Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов), чтобы увеличить свое переговорное преимущество и принести нам предложения о капитуляции, что является абсолютно неприемлемым", – пояснил глава в интервью испанскому изданию El Pais.

Он отметил, что Украина понимает, что у нее есть поддержка партнеров, и будет продолжать бороться.

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"Мы устали, но не обессилены", – продолжил Шмыгаль.

В какой помощи нуждается Украина больше всего

Говоря о том, в какой помощи от партнеров Украина нуждается больше всего, Шмыгаль сказал, что главным приоритетом является противовоздушная оборона: Patriot, Hawk, ЗРК.

"Больше, чем наступательное оружие, нам нужно оборонительное оружие для защиты нашего неба, потому что россияне резко увеличили производство беспилотников и ракет иранского типа. Каждую ночь они используют от 300 до 500 беспилотников и ракет. Нам нужно сотрудничество в производстве беспилотников, которые играют решающую роль на поле боя и позволяют нам не только сдерживать, но и давить на россиян со своей стороны", – добавил премьер-министр.

Кроме того, Украина призывает вводить новые санкции против России. По его словам, давление на государство-агрессора должно оказываться с двух сторон: и на фронте, и в экономике.

"Это уменьшит пространство для манипуляций, лжи и развития их экономики. В конце концов, они сядут за стол переговоров и попросят мира. Это наша стратегия", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

На войне с оккупантами погиб командир командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич. Обстоятельства его гибели не раскрываются. У комбрига остались трое детей.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным проекта DeepState, за июнь 2025 года оккупационные войска РФ захватили 556 квадратных километров украинской территории. Больше всего враг продвинулся на Покровском и Новопавловском направлениях.

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