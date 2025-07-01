На Закарпатье воздух прогреется до +30°.

Со среды, 2 июля, температура в Украине начнет повышаться. Жары еще не будет, но столбики термометров поползут вверх. Особенно это будет ощущаться на западе страны, где весь день ожидается ясная и солнечная погода, а воздух прогреется до +25°...+27°, на Закарпатье - до +30°. Местами на левобережье пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +11°, днем +26°.

В Луцке будет ясно, ночью +12°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +12°, днем +27°.

В Тернополе 2 июля ночью будет +13°, днем +26°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +30°, ясно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +13°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +13°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, дождь.

В Одессе 2 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +20°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениямИ, возможен дождь, температура ночью +14°, днем +22°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +22°, дождь.

2 июля - праздник, приметы

2 июля - Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро будет дождь. Если пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха, а если сидят на стенках улья - к сильной жаре.

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