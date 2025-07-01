Православный праздник сегодня в народе называют Берегиня.

2 июля в православных храмах проходят службы в честь праздника Положения Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Также в этот день чтят и Ахтырскую икону Божией Матери, известную своими чудесами и исцелениями. Какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому календарю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

2 июля (15 июля по старому календарю) православные верующие отмечают Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

По преданию, святую ризу Богородицы нашли в 471 году в Назарете. Там святыню хранила семья еврейки, предкам которой передала ризу (покрывало) сама Богородица перед Успением. Ризу перенесли в Константинополь и поместили во Влахернский храм.

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Со святыней связано множество чудес. Так, например, во время осады Константинополя князем Аскольдом в 860 году император Михаил после молитвы у ризы добился перемирия, а сам Аскольд с дружиной крестились.

На какое-то время святыню, чтобы уберечь, переносили в храм Святой Софии, но 2 июля вернули обратно во Влахернский храм. С тех пор в этот день ежегодно отмечают праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы.

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2 июля по новому календарю православные также чтят чудотворную Ахтырскую икону Божией Матери.

Святыню обнаружил в XVIII веке в городе Ахтырка (Сумская область) священник Василий Данилов. Как-то летом 1739 года он косил траву у дома и вдруг заметил в зарослях сияние - там оказалась икона Богородицы. Священник перенес образ домой, а спустя какое-то время от иконы стал вновь исходить свет. Богородица явилась Василию во сне и велела омыть икону и укрыть покрывалом. Воду, которой омывали образ, священник хотел вылить в реку, но Божья Матерь снова явилась ему и сказала, что вода исцеляет от лихорадки. Таким образом священник вылечил свою дочь и помог другим больным.

О чудесах иконы пошла слава. В 1746 году черниговским епископом Амвросием были засвидетельствованы чудесные исцеления у образа, а в 1751 году церковный Синод признал икону чудотворной.

На месте ее обретения возвели Покровский собор, куда и поместили икону. Со временем установилась традиция переносить образ перед Троицей в Ахтырский Троицкий монастырь и возвращать обратно в день Всех святых. В 1905 году икону похитили, но быстро нашли. Во время войн 1917-1920 годов образ вновь исчез и лишь в 1975 году выяснилось, что он оказался в Сан-Франциско. В 1995 году в Покровский собор привезли список с Ахтырской иконы.

На чудотворном образе Богородица изображена с молитвенно сложенными руками, справа от нее - крест с распятием Иисуса Христа.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского;

святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси;

святителя Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца;

Пожайскую икону Божией Матери.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю – 2 июля вспоминают святого апостола Иуду, который был братом по плоти Иисуса Христа.

С какими молитвами обращаются сегодня, обычаи дня и что нельзя делать

Перед образом Ахтырской Божией Матери просят о здоровье и исцелении от болезней, особенно лихорадки, молятся Богородице о счастливом замужестве и защите семьи и дома от бед. Святыня также считается покровительницей детей.

В народе праздник прозвали Берегиня - это славянская богиня, мать всех духов и хранительница земных богатств. Чаще всего Берегиню представляли в облике белоствольной березы, поэтому 2 июля идут обнимать березу и просят ее уберечь от несчастий, дом - от нечисти. Считается, что Берегиня хранит скот, наделяет травы целебной силой и помогает плодородию огородов и садов.

В этот день особенно полезно проводить очистительные процедуры - это летнее время издавна считается лучшим временем для укрепления здоровья. Также советуют завершить старые, недоделанные дела - Берегиня покровительствует этому.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в Украине и народном календаре.

Сегодня, как и всегда, церковь напоминает, что ссоры, злость, клевета, жадность, зависть и уныние недопустимы для верующего человека. Нельзя отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается, всякое, даже маленькое доброе дело будет вознаграждено.

Согласно народным приметам дня, сегодня не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу - поездка может обернуться неудачей, а также переезжать - у лишним тратам. Одно из главных предостережений дня - нельзя лениться, иначе удача отвернется.

Приметы 2 июля - каким будет лето и какой ждать осени

По приметам дня можно понять, что за погоду ждать в дальнейшем и в следующем сезоне:

на деревьях появились пожелтевшие листья - осень будет ранней и зима тоже;

зной 2 июля - к продолжительной жаре;

роса на траве с утра - пройдут ливни;

слышно крики ворон - к ненастью, а если подают голос сычи - к теплой погоде и хорошему урожаю.

Считается, что если сегодня жарче, чем в предыдущие дни, то хорошая погода задержится надолго.

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