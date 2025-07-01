Вам понадобятся самые простые ингредиенты.

Очистка противней – довольно муторное и грязное дело, поскольку избавиться от жира и нагара на них довольно нелегко и требует значительного времени и усилий. Однако эксперты - пекарь Дженнифер Бехар и старший менеджер по продукции в GoodCook Bakeware and Food Storage Мисси Стефаник рассказали порталу southernliving.com о лайфхаках, которые помогут отчистить грязь с противней легко и просто, так что они будут выглядеть как новые.

Как отмечает Стефаник, алюминиевые противни небезопасны для посудомоечной машины, поэтому их можно мыть только вручную. Противни с антипригарным покрытием можно ставить в посудомоечную машину, однако моющие средства для посудомоечной машины могут ухудшить качество антипригарного покрытия, что приведет к более быстрому износу противня.

Что вам понадобится, чтобы отмыть противень:

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Пищевая сода

Перекись водорода

Чистое полотенце или бумажные полотенца

Маленькая миска

Перчатки

Мягкая губка

Белый уксус

Средство для мытья посуды

Вода

Способ очистки

Метод 1: Паста из пищевой соды и перекиси водорода

Шаг 1: Промойте противень водой, чтобы удалить все свободные частицы пищи.

Шаг 2: Вытрите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Шаг 3: В небольшой миске смешайте ½ стакана пищевой соды с 2–3 столовыми ложками перекиси водорода до консистенции зубной пасты.

Шаг 4: Равномерно распределите пасту по поверхности противня. Вы можете наносить средство руками (в перчатках) или ложкой.

Шаг 5: Бехар рекомендует оставить средство как минимум на 15–20 минут, чтобы размягчить грязь и облегчить чистку.

Шаг 6: Используйте абразивную губку, чтобы потереть противень.

Шаг 7: После того, как вы полностью почистите весь противень, промойте его под теплой водой.

Шаг 8: Высушите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Метод 2: Пищевая сода и уксус

Шаг 1: Промойте противень водой, чтобы удалить все свободные частицы пищи.

Шаг 2: Высушите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Шаг 3: Посыпьте поверхность противня пищевой содой.

Шаг 4: Вылейте или распылите (с помощью пульверизатора) белый уксус на пищевую соду.

Шаг 5: Бехар рекомендует оставить эту смесь как минимум на 15-20 минут, чтобы размягчить мусор и облегчить чистку.

Шаг 6: Используйте абразивную губку, чтобы потереть противень.

Шаг 7: После того, как вы полностью почистите весь противень, промойте его под теплой водой.

Шаг 8: Высушите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Метод 3: Пищевая сода и средство для мытья посуды

Шаг 1: Промойте противень водой, чтобы удалить все свободные частицы пищи.

Шаг 2: Высушите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Шаг 3: Посыпьте поверхность противня пищевой содой.

Шаг 4: Налейте небольшое количество средства для мытья посуды прямо на покрытые содой области. Другой способ - смешайте средство для мытья посуды и пищевую соду в небольшой миске, чтобы получилась паста. Затем нанесите эту пасту прямо на противень.

Шаг 5: Бехар рекомендует оставить ее на 15–20 минут, чтобы размягчить грязь и облегчить чистку.

Шаг 6: Используйте абразивную губку, чтобы почистить противень.

Шаг 7: После того, как вы полностью почистили противень, промойте его под теплой водой.

Шаг 8: Вытрите противень чистым полотенцем или бумажным полотенцем.

Как часто чистить противни

По словам Бехар, вам следует аккуратно чистить противень средством для мытья посуды каждый раз, когда вы его используете, а затем проводить тщательную очистку (одним из шагов выше) каждые несколько месяцев.

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