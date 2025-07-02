Он рассказал, сколько времени занимает обучение работе с ними.

Канцлер Германии Фридрих Мерц до сих пор не исключает передачу немецко-шведских крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины.

Как передает n-tv, в эфире немецкого телеканала ARD канцлер сообщил, что отправка этого оружия в Украину "была и остается вариантом". Кроме того, он уверен, что поставки ракет украинской армии не сделают его страну стороной в войне с Российской Федерацией.

Мерц отметил, что работать с ракетами Taurus чрезвычайно сложно, поэтому обучение отняло бы у украинских военнослужащих не менее шести месяцев. По его словам, эта работа еще не началась.

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Ракеты Taurus для Украины

Taurus - это немецко-шведская высокоточная крылатая ракета воздушного базирования, которую разработали компании MBDA Deutschland и Saab Bofors Dynamics.

Ракета дальностью до 500 километров запускается с истребителей. Она предназначена для поражения критически важных целей - мостов, бункеров, командных пунктов, зенитно-ракетных систем и другой защищенной инфраструктуры в глубоком тылу противника.

Украина не первый год призывает Германию вооружить ее армию этими ракетами. В начале Киев даже обещал, что не будет наносить удары по российской территории, поскольку экс-канцлер Олаф Шольц боялся реакции Москвы на такие поставки.

Мерц решительно выступал за отправку этих ракет Украине, однако официально о принятии такого решения не сообщалось.

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