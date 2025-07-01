Больше всего продвижений врага было на Новопавловском и Покровском направлениях, а также на Сумщине.

В июне Россия оккупировала 556 квадратных километров украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году. Об этом сообщает аналитический проект DeepState в Telegram.

"Динамика мая, к сожалению, сохранилась в июне", - рассказали аналитики и добавили, что в самый критический для нас месяц - ноябрь - россияне продвинулись на 730 квадратных километров.

Отмечается, что больше всего продвижений пришлось на Новопавловский (29%) и Покровский отрезок (27%). Также среди лидеров - Сумщина с показателем в 18%.

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"То есть три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок)", - пояснили в DeepState.

Аналитики считают, что продвижение врага обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон. В то же время, по их мнению, у россиян еще есть запасы личного состава.

"Падение механизации атак - это очередное подтверждение проблем врага с техникой, которую они пытаются заменить мотоциклами и багги. А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стали диковинкой. В то же время количество этих групп остается значительным", - добавили в DeepState.

Статус оккупированных украинских территорий

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически частью России те территории, которые временно находятся под российской оккупацией, в том числе и Крым.

Глава государства отметил, что переговорная позиция Украины фактически отражена в нашей Конституции. По его словам, такой позиции придерживается большинство мира, а сама Украина тем более не планирует обсуждать статус собственных территорий во время переговоров о мире с Россией.

Российская Федерация, которая не прекращает вести против Украины захватническую войну, требует от Украины значительных территориальных уступок, в том числе теми территориями, которые России не удалось оккупировать. Речь идет о пяти регионах Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым.

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