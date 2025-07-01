Развертывание объекта произошло в момент, когда российский аппарат находился в непосредственной близости от американского.

Российский спутник "Космос-2558", который долго следовал за американским разведывательным аппаратом USA 326, выпустил неизвестный объект. Об этом сообщает The Moscow Times.

Операция была проведена 28 июня. По мнению специалистов, россияне могли выпустить специальный субспутник, который в теории способен нести противоспутниковое оружие. Таким образом, это может быть частью испытаний технологий, предназначенных для вывода из строя космических аппаратов США.

Сам "Космос-2558" был запущен в 2022 году. В том же году был запущен и американский USA 326.

Видео дня

Его миссия является секретной и контролируется американской разведкой в партнерстве со SpaceX Илона Маска. По некоторым данным, USA 326 имеет средства электронно-оптической разведки следующего поколения. Именно поэтому он так интересует РФ.

Космическое оружие России – что известно

За последние пять лет российские военные спутники по крайней мере несколько раз разворачивали объекты по принципу "матрешки".

В апреле УНИАН сообщил, что Космические силы США зафиксировали на орбите новый объект, который, вероятно, был выпущен аппаратом "Космос 2581".

Сама РФ никаких подробностей по операции тогда не предоставляла, однако по мнению специалистов, речь могла идти о неизвестных военных экспериментах.

А еще раньше сообщалось о том, что Москва создает новый спутник для размещения ядерного оружия. Некоторые специалисты считают, что такое оружие может иметь "разрушительные последствия" для мировой безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: