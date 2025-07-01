Его обвиняют в поджоге.

Житель Турции вызвал масштабный лесной пожар, пытаясь убить клеща. Инцидент произошел в городе Маниса.

Как пишет CNN Turk, пожар возник на сельскохозяйственных угодьях в районе Тургутлу, уже вскоре огонь перекинулся на лес. На ликвидацию возгорания выехали команды пожарной охраны муниципалитета. Спасатели задействовали пожарную и строительную технику.

Пламя удалось взять под контроль всего через два часа, оно уже успело нанести ущерб 120 гектарам сельскохозяйственных угодий и леса. Расследование показало, что за поджогом стоит местный житель Озджан Ташан. Мужчина рассказал, что сжег подушку с клещом и бросил ее в сад. Его арестовали.

Видео дня

Пожары в Турции

Как известно, западную часть страны, особенно Измирскую провинцию, снова охватили лесные пожары. Пламя очень быстро распространяется из-за сильных ветров и засухи.

Власти Турции уже эвакуировали из опасных районов более 50 тысяч человек, пожарные пытаются обуздать огонь.

Стоит отметить, что пожары в Измире являются частью общего европейского кризисного явления: из-за жары лесные пожары также охватывают Францию, Испанию и Италию.

Экологи и климатологи выражают серьезную обеспокоенность из-за увеличения масштабов и частоты лесных пожаров, в частности в Турции и Средиземноморском регионе в целом

Вас также могут заинтересовать новости: