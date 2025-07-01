По его словам, голоса предателей не должны иметь такой же вес, как голоса защитников.

Украинский волонтер Сергей Притула предлагает ввести статус негражданина для "пятой колонны", государственных изменников и коррупционеров.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал сообщение, в котором называет "моральной аномалией" наличие украинского гражданства у солдата, который рискует жизнью, защищая страну, и человека, который распространяет российские нарративы, сотрудничает со спецслужбами РФ или ждет "русский мир":

"Гражданство - это не просто иметь паспорт с трезубцем. Это взаимное соглашение: ты за это государство, а оно за тебя! Я считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина - статус, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается".

Он признал, что международное право предостерегает от таких институтов, однако привел в пример "серые паспорта" в Латвии и Эстонии. По словам волонтера, такая практика может применяться в отношении осужденных за госизмену коллаборационистов и сепаратистов, "пятой колонны" и коррупционеров.

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"Если ты предаешь свою страну, позоришь ее, воруешь у нее, то зачем тебе ее паспорт? Или если кто-то отсидел за государственную измену, то он может и дальше себе спокойно быть гражданином государства, которое предал? Мы не можем построить государство, в котором предатель имеет голос такого же веса, как и тот, кто за это государство рискует жизнью", - добавил Притула.

Статус негражданина

Институт негражданина - это юридический или политический статус, при котором лицо проживает в стране, но не имеет гражданства этого государства и, соответственно, не имеет всех прав, которые имеют граждане.

Человек не является гражданином страны, где живет, даже если родился или всю жизнь жил там. Обычно он не может голосовать и занимать государственные должности.

В 1990-х годах десятки тысяч русскоязычных жителей Латвии и Эстонии стали "негражданами" - то есть не получили автоматически гражданство независимых государств. Им выдали паспорт негражданина, который позволяет проживать в стране, но не дает права голоса.

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