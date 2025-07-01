По словам главы разведки, ничего нового никто не увидит до завершения мирных переговоров.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, стоит ли сейчас ожидать обострения на фронте.

"Вот куда дойдут (россияне), это будет под их контролем. Вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого надо делать вывод только один, что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Ну, потому что иначе придет ТЦК Российской Федерации, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", – заявил руководитель ГУР в интервью Ирине Сампан.

Говоря о ситуации на фронте, Буданов отметил, что обострение уже идет.

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"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, – сильно картинка не изменится. До времени, скажем так, завершения мирных переговоров", – заметил он.

Война в Украине: это стоит знать

1 июля российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным российских СМИ, они обсудили "ситуацию вокруг Украины".

В частности, российский правитель подчеркнул, что война в Украине – это якобы "прямое следствие политики Запада". Также он в разговоре обвинил Запад в том, что тот "много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм", "потворствовал нарушению прав русскоязычных жителей, а теперь затягивает боевые действия".

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из испанских медиа сказал, что россияне хотят дойти до географических границ нескольких областей – "Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов". По его словам, враг намерен увеличить свое переговорное преимущество и "принести нам предложения о капитуляции".

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