Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, стоит ли сейчас ожидать обострения на фронте.
"Вот куда дойдут (россияне), это будет под их контролем. Вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого надо делать вывод только один, что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Ну, потому что иначе придет ТЦК Российской Федерации, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", – заявил руководитель ГУР в интервью Ирине Сампан.
Говоря о ситуации на фронте, Буданов отметил, что обострение уже идет.
"Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, – сильно картинка не изменится. До времени, скажем так, завершения мирных переговоров", – заметил он.
Война в Украине: это стоит знать
1 июля российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным российских СМИ, они обсудили "ситуацию вокруг Украины".
В частности, российский правитель подчеркнул, что война в Украине – это якобы "прямое следствие политики Запада". Также он в разговоре обвинил Запад в том, что тот "много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм", "потворствовал нарушению прав русскоязычных жителей, а теперь затягивает боевые действия".
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью одному из испанских медиа сказал, что россияне хотят дойти до географических границ нескольких областей – "Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, возможно, Чернигов". По его словам, враг намерен увеличить свое переговорное преимущество и "принести нам предложения о капитуляции".