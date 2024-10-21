Есть мнение, что компания совершила ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Apple отстает от конкурентов в сфере разработки ИИ как минимум на два года, и в компании об этом знают. Сотрудники Apple анонимно поделились наблюдениями и исследованиями внутри компании с Марком Гурманом из Bloomberg.

Внутренние исследования Apple показывают, что OpenAI с ее ChatGPT сильно опережает Siri по точности и возможностям: ChatGPT выдает ответы на ~25% точнее, а также способен отвечать на 30% больше вопросов. Возможности Siri были пройдены другими компаниями ее два года назад.

Apple еще летом в ходе WWDC24 объявила о своих планах по внедрению ИИ, но пока не выпустила его для широкой публики. Ожидается, что разрыв в гонке ИИ сократится с выходом iOS 18.2 позже в этом году, где Siri получит интеграцию ChatGPT.

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Гурман считает, что Apple со временем догонит своих конкурентов, даже если ей придется сотрудничать со сторонними разработчиками или использовать готовые языковые модели. Он также добавляет, что к 2026 году "все девайсы Apple с экранами будут оснащены Apple Intelligence".

На презентации WWDC 2024 в Apple рассказали, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей. Впрочем, долгосрочный план заключается в запуске подписки, схожей с iCloud+, за которую придется платит ежемесячно. А в будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

Сейчас функции Apple Intelligence (которые пока недоступны) заявлены только для Pro-моделей iPhone 15 и всех iPhone 16, а также для Mac и iPad с процессорами не старше M1. Недавно представленный iPad mini 7 как раз таки обзавелся чипом A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence,

Ожидается, что новый iPhone SE также получит A19 и 8 ГБ ОЗУ для работы Apple Intelligence – его презентация должна состояться весной 2025 года.

Отметим, что на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на среднебюджетных моделях, пусть и в несколько урезанном виде. Они будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года, после чего Samsung тоже намерена ввести ИИ-подписку.

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