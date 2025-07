В мировой прокат фильм выйдет 7 ноября 2025 года.

Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер научно-фантастического боевика "Бегущий человек" (The Running Man), который является новой экранизацией одноименного романа Стивена Кинга (1982) после первой адаптации 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

События фильма происходят в антиутопической Америке в 2025 году во время игрового шоу "Бегущий человек", по условиям которого люди преследуются убийственными "охотниками" по всему миру за вознаграждение. Главный герой – 28-летний Бен Ричардс, который соглашается принять участие в шоу ради помощи своей тяжелобольной дочери.

Главную роль в новой версии "Бегущего человека" сыграл Гленом Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Маверик", "Наемный убмйца", "Смерчи").

Также в фильме задействованы Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец"), Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место"), Карл Глусман ("Байкеры", "Восстание штатов"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", сериал "Фундация"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг-Синг", сериал "Эйфория") и другие.

Снял фильм британский режиссер Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Скотт Пилигрим против всех", "Малыш на драйве", "Прошлой ночью в Сохо").

Другие экранизации Стивена Кинга в 2025 году

Уже 13 июля на американском телеканале MGM+ стартует хоррор-сериал "Институт" с Беном Барнсом.

Тем временем, 17 июля в украинский прокат выйдет гипнотическая научно-фантастическая драма "Жизнь Чака" с Томом Хиддлстоном, а 11 сентября – антиутопический хоррор "Долгая прогулка" с Купером Хоффманом и Дэвидом Джонссоном.

Кроме того, осенью 2025 года на HBO Max состоится премьера хоррор-сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (IT: Welcome to Derry), который станет приквелом фильмов "Оно" 2017 и 2019 годов, основанных на одноименном романе Кинга.

