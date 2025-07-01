Российские оккупанты используют мощности этого предприятия для обеспечения своих подразделений горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины поразили важный объект на территории Саратовской области РФ. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе АО "Саратоворгсинтез", сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения наступательных возможностей противника, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты используют мощности этого предприятия для обеспечения своих подразделений, воюющих против Украины, горюче-смазочными материалами.

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По данным Генштаба, подтверждено попадание по территории объекта – повреждены технологические установки. На объекте возник пожар. В то же время результаты поражения уточняются.

Что известно об АО "Саратоворгсинтез"

"Саратоворгсинтез" – предприятие химической промышленности.

Завод является дочерним предприятием российского гиганта "Лукойл". Там говорят, что он является ведущим в России производителем нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия.

Стоит отметить, что это уже не первая атака на это предприятие. Дроны посетили его и в январе 2025 года. Сообщалось о повреждении окон в одном из цехов завода.

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