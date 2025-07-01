Он рассказал о том, что украинские и российские пилоты "охотятся" друг на друга и есть специальные дроны для отслеживания.

Сейчас критической необходимости в дронах на оптоволокне нет, ведь россияне передвигаются в основном пешком. Об этом рассказал пилот FPV батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" 15-й БрОП "КараДаг" Вадим с позывным Хмурый.

"Оптоволокно нужно, когда едет броня, на которой установлен РЭБ. Обычной FPV-шкой ты к ним не подлетишь - будет глушить. А дронам на оптоволокне на него безразлично. Поэтому ими лучше работать по технике. Или когда надо очень точно залететь в подвал, где хранится БК. Это такой "козырь в рукаве", - сказал он изданию "Цензор.НЕТ".

По его словам, их дальнобойность зависит от намотки оптоволокна.

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"Да, есть 10, 15, или 20 километров. Но нужно понимать, что ты столько не пролетишь - ветер выматывает оптоволокно. Плюс, ты же на нем летишь низко над землей, то надо обходить посадки, кусты, за которые можешь зацепиться. То есть с 10-километровой бабиной ты долетишь восемь километров, потому что происходит перерасход", - рассказал защитник.

Он утверждает, что в некоторых моментах на таких дронах сложнее летать, чем на стандартных FPV:

"Если обычной FPV-шкой ты поднимаешься в воздух, выбираешь оптимальную для себя высоту, то имеешь четкий обзор, ориентиры, куда тебе лететь, все посадки и овраги. А по оптоволокну ты летишь низко над землей. Даже если ты - опытный пилот, который знает эту местность, то будешь чувствовать, будто здесь впервые. Потому что визуально все воспринимается иначе".

По его словам, у россиян очень много дронов.

"Летишь рано утром, когда солнышко низенько, и видишь, сколько их - все вокруг будто в паутине. Из-за использования россиянами оптоволокна нам труднее наладить логистику... Нет такого, что они работают только утром или ночью. Делают это постоянно, пока есть работа. И если они обнаружили позицию наших, будут ее "кошмарить" до тех пор, пока или она не будет уничтожена, или наши не переедут на другое место", - сказал Вадим.

Он рассказал о том, что украинские и российские пилоты "охотятся" друг на друга и есть специальные дроны для отслеживания.

"Их пилоты очень и очень искусные. Где-где, а в этом деле они сильно продвинулись. У них опытные пилоты и много дронов. Никогда не чувствовалось, что они какие-то дебилы, неумелые или неуклюжие. Они не умели особо ловко воевать первые полгода полномасштабной войны, но научились и уже хорошо здесь справляются. К сожалению. В некоторых моментах даже превосходят нас", - добавил Хмурый.

Война в Украине - использование дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинский оборонный кластер Brave1 разработал первые антидронные патро ны со специальной боевой частью внутри, что значительно повышает шансы уничтожить движущиеся цели, в частности FPV-дрон или Mavic.

По его словам, антидронные патроны имеют вид обычных патронов наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат.

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