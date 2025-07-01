В среду, 2 июля, в Киеве ожидается комфортная температура, а уже с четверга станет заметно жарче. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +15°, а днем столбики термометров покажут +22°...+23°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный останется со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит постпенно повышаться, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 2 июля
Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +11°, днем +26°.
В Луцке будет ясно, ночью +12°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +12°, днем +27°.
В Тернополе 2 июля ночью будет +13°, днем +26°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +13°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +30°, ясно.
В Черновцах во вторник - ясно, ночью +13°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +13°...+26°, практически безоблачно.
В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, дождь.
В Одессе 2 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +20°, небольшая облачность, возможна гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +19°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+23°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениямИ, возможен дождь, температура ночью +14°, днем +22°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +22°, дождь.