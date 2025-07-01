Оккупанты имеют определенное продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Российские войска оккупировали Коптево - село Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

Соответствующую информацию обнародовали аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что враг имеет определенное продвижение в районе еще некоторых населенных пунктов, в частности в Торецке, возле Комара.

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"Карта обновлена. Враг оккупировал Коптево, а также продвинулся в Торецке, Новосергиевке, у Дилиевки, Мирного, Разино, Веселого и Комара", - говорится в сообщении.

Наступление российских войск в Украине: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов, комментируя 30 июня ситуацию на фронте отметил, что летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

Перед этим он говорил, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" во время летней наступательной компании враг, скорее всего, будет сконцентрирован на попытке двигаться в сторону Константиновки и Дружковки. Также россияне, по его словам, планируют захватить Торецк и Часов Яр, прорваться посередине Донецкой области и выйти на админграницу Днепропетровщины.

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