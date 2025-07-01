Изначально реформы по гендерному равенству в армии планировали внедрить в начале 2027 года.

В Дании женщин, которым с 1 июля исполнится 18 лет, начали призывать в армию наравне с мужчинами. До этого датские женщины могли пойти служить только добровольно. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Дания хочет увеличить количество молодых людей в армии на фоне российской агрессии и роста военных инвестиций в страны НАТО. Именно поэтому было принято решение о расширении обязательного призыва на женщин.

В агентстве подчеркнули, что с 1 июля в Дании женщины и мужчины по-прежнему могут служить добровольцами. Остальные места будут заполнены путем гендерно-нейтральной лотереи.

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Изначально реформы по гендерному равенству в армии Дании планировали внедрить в начале 2027 года. Тем не менее было принято решение о переносе на лето 2025 года.

Руководитель программы призыва полковник Кеннет Стрем рассказал журналистам, что этот шаг основан на текущей ситуации с безопасностью. По его словам, молодые женщины могли бы участвовать в коллективном сдерживании среди стран НАТО.

Дания рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину - что известно

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявили, что их страна готова предоставить свои войска, если Украине понадобятся европейские миротворческие силы. Они отметили, что Европа должна посылать правильные сигналы главе РФ Владимиру Путину.

Тем не менее Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что пока реальных планов по этому вопросу нет. Он сказал, что Дания еще не приняла решение взять на себя конкретные обязательства.

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