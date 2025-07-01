В графическом романе провидицы, основанном на "пророческих снах", говорится о страшной катастрофе.

Японская провидица Рё Тацуки, которую часто сравнивают с известной ясновидящей Бабой Вангой, более 25 лет назад сделала жуткое предсказание о ближайших днях. Как пишет Daily Mail, оно может сбыться уже на этой неделе.

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Отмечается, что в ее графическом романе, основанном на "пророческих снах", говорится о страшной катастрофе, которая может произойти 5 июля 2025 года. Среди интерпретаций этого пророчества - цунами или землетрясение, вызванное разломом под морем между Японией и Филиппинами.

Как пишет издание, из-за данного предсказания резко сократилось число бронирований авиаперелетов в Японию. По информации СМИ, туристы из Восточной Азии массово отменяют поездки, опасаясь возможного стихийного бедствия. Согласно Bloomberg Intelligence, по сравнению с прошлым годом количество бронирований из Гонконга упало на 50%, а на период с конца июня до начала июля - и вовсе на 83%.

Власти Японии просят общественность не воспринимать предсказания Тацуки всерьез, утверждая, что у них нет научного обоснования.

"Это станет серьезной проблемой, если безосновательные слухи в соцсетях повлияют на туризм. Нет повода для тревоги - японцы никуда не уезжают. Призываю всех игнорировать слухи и приезжать в гости", заявил губернатор префектуры Мияги Ёсихиро Мурай.

"Японская Баба Ванга" Рё Тацуки - что о ней известно

Рё Тацуки приобрела репутацию за пугающе точные пророчества самых разрушительных катастроф в мире. Сама она предостерегает от излишней веры в свои предсказания, советуя полагаться на мнение специалистов, а не на ее пророческие сны.

После выхода своей первой книги Тацуки оставалась в тени, но со временем приобрела известность среди любителей эзотерики и мистики. Как утверждает сама художница, её пророческие сны начались в начале 1980-х, и некоторые из них действительно сбылись.

Интерес к ее творчеству вспыхнул вновь, когда старые предсказания начали находить подтверждение в реальности. Среди самых мрачных - предвидение смерти Фредди Меркьюри. Тацуки рассказала, что 24 ноября 1976 года ей приснился сон, в котором лидер группы Queen внезапно умирает. Ровно через 15 лет, 24 ноября 1991 года, Меркьюри ушёл из жизни из-за осложнений, вызванных СПИДом.

Также ей приписывают предсказание трагической гибели принцессы Дианы. Через год после сна о Меркьюри ей приснилась женщина, стоящая в коридоре дворца рядом с портретом блондинки с младенцем, под которым было написано "Диана". А спустя ещё пять лет она увидела другой сон, в котором Диана погибала в автокатастрофе.

Напомним, ранее "китайский Нострадамус" сделал предсказание на 2025 год, точность которого поражает.

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