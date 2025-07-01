Этот удар затрудняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка, пояснили в Генштабе.

В понедельник, 30 июня, Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем последовательно будут разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе добавили, что на данный момент потери противника уточняются.

Другие удары по вражеским объектам

Как сообщал УНИАН, утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", который расположен в республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров.

Это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ, а именно специализируется на изготовлении ЗРК "Тор" и "Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

Зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: