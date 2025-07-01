Восстановительные работы на месте аварии идут полным ходом.

Схождение вагонов грузового поезда в Ровенской области привело к задержке некоторых пассажирских поездов карпатского направления. Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Поезда №80 Львов - Днепр и №64 Львов - Харьков поедут объездным маршрутом через Тернополь с задержкой от 2 часов", - заявили в государственной компании железнодорожного транспорта.

Пассажиров из/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает поезд Интерсити №744 "Львов - Киев", который должен проехать по поврежденному участку после его частичного восстановления.

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"Укрзализныця" советует известить проводника или стюарда, если вы следуете рейсом, который задерживается и планируете дальнейшую пересадку на другой поезд. "Наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки", - добавляют в государственной компании.

Также сообщается, что восстановительные работы на месте аварии идут полным ходом.

"Укрзализныця" - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в "Укрзализныце" решили назначить на лето дополнительные поезда, которые будут курсировать на популярных направлениях.

Желающие могут отдохнуть и насладиться путешествием в просторных вагонах купейного типа с кондиционированием воздуха.

Также сообщалось, что в июне "Укрзализныця" впервые за долгое время повысила цены на некоторые товары, которые реализуют в поездах дальнего следования. Это касается, в частности, газированной и негазированной воды.

Как отметили в компании, такой шаг позволит перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией продукции.

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