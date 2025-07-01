Порывистый ветер и в среду не отступит, сообщила Диденко.

В среду, 2 июля, Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха в пределах +24...+29 градуса, а в отдельных регионах будет еще свежее - +24...+29 градуса. Об этом в своем прогнозе погоды сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока Западную Европу кусает лютая жара, Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха, ожидается у нас завтра +24...+29 градусов, только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее, +19...+23 градуса", - написала она.

По словам синоптика, антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей. Ветер и дальше будет порывистым, отметила Диденко. Направление - западное, северо-западное.

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"В Киеве 2 июля без существенных осадков. Ветер северо-западный, нет цензурных слов - с временами штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается около +24 градусов", - рассказала синоптик.

В дальнейшем, говорится в прогнозе, "жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму":

"Но с размытыми контурами, то есть и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов".

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, африканская жара разогреет Украину до +39°. Он сообщил, что с 3 числа начнет поступать жаркий воздух африканского происхождения, из-за чего температура быстро повысится. Уже к 4 июля по всей Украине будет жара +32...+37 °С, а среднесуточная температура окажется на 5-8 градусов выше климатической нормы.

Через несколько дней, по его словам, жара ослабнет, поскольку в Украину зайдет прохладный воздух с Атлантики и стран Балтии, а уже с 7 по 10 июля новая волна жары из стран Балканского полуострова накроет большую часть Украины.

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