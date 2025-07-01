Давайте проверим вашу внимательность.

Головоломки на поиск предметов, чисел или слов являются очень популярными среди интернет-пользователей. Подобные задания не только дают возможность немного отвлечься от обыденности, но и служат хорошим "тренажером" для мозга.

Регулярное решение головоломок и оптических иллюзий способствует улучшению наблюдательности, внимательности к деталям, концентрации, памяти, а также логического и критического мышления. Вы и не заметите, как научитесь быстро замечать маленькие детали в общей картине. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Мы создали коллаж из букв, между которыми, на первый взгляд, нет никакой связи. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "квас", и вы должны его отыскать.

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Действовать нужно быстро, ведь время на поиск слова ограничено. На ответ у вас будет всего 7 секунд.

Готовы? Начинаем отсчет времени. Но сначала – небольшая подсказка: ищите слово "квас" не по вертикали или по горизонтали, а по диагонали.

Вам удалось заметить слово "квас" среди множества букв? Если вы справились, да еще и уложились в отведенное время, вы действительно очень внимательный человек с острым зрением. К тому же, вы грамотно управляете своим временем.

Если же вам семи секунд на поиски не хватило, попробуйте вернуться к изображению и поискать слово "квас" еще раз. На этот раз забудьте об ограничении во времени – главное не сдаваться, пока не найдете спрятанное слово.

Ответ:

Другие задания на поиск слов

УНИАН предлагает вам еще несколько интересных заданий, где нужно найти определенное слово. К примеру, можете попробовать отыскать слово "орел". На эту оптическую иллюзию мы отвели 6 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где надо найти слово "торт". Ответ нужно дать всего за 7 секунд, поэтому советуем не медлить с поисками.

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