В ближайшие месяцы эти дроны уже будут готовы к использованию.

Германия и Украина подписали договор о финансировании производства дальнобойного оружия. Речь идет о дронах, которые могут атаковать цели на расстоянии до 1200 км. Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что представители правительства Германии подписали первый договор о финансировании оружия дальнего радиуса действия для Украины. Будет профинансировано производство более чем 500 дальнобойных дронов типа Ан-196 "Лютый". В издании напомнили, что эти ударные беспилотники несут взрывные заряды весом около 50 килограммов.

Источники в силовых структурах Германии рассказали журналистам, что в ближайшие месяцы дроны уже будут готовы к использованию. Ожидается, что Украина сможет наносить ими удары по целям вглубь территории РФ.

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В издании подчеркнули, что еще во время своего первого визита в Украину министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил об углублении сотрудничества с Киевом в области вооружений. Он заверил, что ФРГ еще больше усилит военную поддержку Украины.

"Я могу подтвердить, что Германия взяла на себя финансирование производства дальнобойного оружия в Украине. Это позволит в кратчайшие сроки предоставить стране, подвергшейся нападению, системы вооружения, на которых уже обучена украинская армия", - сказал журналистам представитель Минобороны Германии.

Дроны "Лютый" способны изменить ход войны в Украине

Ранее консультант Дэвид Хэмблинг заявил, что украинский дальнобойный ударный беспилотник "Лютый" потенциально может изменить ход российско-украинской войны. По его словам, для этого необходимо произвести достаточное количество таких дронов.

Эксперт отметил, что имея дальность полета более 1000 километров и боеголовку весом около 75 килограммов, "Лютый" был ответственен за большинство недавних успешных ударов в глубине России.

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