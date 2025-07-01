Россияне используют дроны "Черника" с начала 2024 года.

В конце июня российские оккупанты ударили по Харькову дроном "Черника", что является его первым применением по гражданской инфраструктуре с начала полномасштабной войны. Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Суспільного" рассказал, что известно об этом беспилотнике.

Он отметил, что россияне используют дроны "Черника" с начала 2024 года. Эксперт подчеркнул, что теперь враг бьет этими беспилотниками по гражданской инфраструктуре наряду с БПЛА "Молния".

Рябых поделился, что "Черника" имеет несколько модификаций. Этот дрон способен бить по целям на расстоянии от 80 до 100 км.

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""Черника-1" меньше, он предназначен для поражения малых целей, имея небольшое количество боевой части, где-то до килограмма, в районе 700 граммов. Этого достаточно, чтобы поражать цели на поле боя, в том числе легкобронированные и открытые цели. А "Черника-2" - это уже более крупный дрон, который имеет до трех с половиной килограммов боевой части, этого уже достаточно для уничтожения укрепленных позиций, долгосрочных оборонительных точек, дерево-земляных оборонительных точек, тяжелой техники", - сказал эксперт.

Рябых подчеркнул, что этим дроном россияне могут управлять по-разному. Он отметил, что "Черника" имеет автопилот, чтобы выходить в район выполнения задач.

"Некоторые версии должны управляться прямым управлением по радиоканалу, а некоторые могут оснащаться именно мощными компьютерами на борту для того, чтобы определять цели на конечном участке полета и поражать в автоматическом режиме", - объяснил эксперт.

Рябых рассказал, что "Черника" отличается от многих других российских беспилотников. Корпус этого БПЛА изготавливается из пенопласта.

"Используются дешевые материалы, но следует отметить, что, скорее всего, при изготовлении подобных дронов сделана ставка на дешевизну и массовость. Еще в начале 2024 года было известно, что в первом квартале изготовлено 7,5 тысячи дронов "Черника-1" и 4 тысячи "Черника-2". Такие возможности есть, но раньше они применялись преимущественно на линии фронта для поражения военных целей", - заявил эксперт.

Рябых уточнил, что дешевым является именно изготовление планера. Тем не менее дрон может оснащаться дорогими системами, которые дают возможность наводиться на конечный участок траектории.

"Речь идет о нескольких тысячах долларов. По плану простая технология и простые материалы. Если говорим о дополнительном оборудовании, это также еще добавляется по несколько тысяч долларов. Если там полностью нафарширован подобный дрон с учетом стоимости боевой части, то это может ограничиваться порядком 10 тысяч долларов за один беспилотник", - уточнил эксперт.

Рябых добавил, что сбивать дроны "Черника" не так и просто. По его словам, это небольшой беспилотник, который имеет специфическую форму и малую отражающую поверхность. Тем не менее украинские военные уже подбирают необходимые алгоритмы противодействия.

Дрон "Черника" - что известно

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о том, что российские войска впервые с начала полномасштабной войны применили для атаки по городу дрон-камикадзе "Черника".

В Defense Express рассказали, что существует две версии дрона - "Черника-1" и "Черника-2". Первая модификация представляет собой беспилотник типа "летающее крыло", изготовленный из пенопласта. Он имеет максимальную дальность поражения до 80 км, а вес боевой части составляет 0,7 кг.

"Черника-2" является более опасной версией дрона. Масса боевой части составляет до 3,5 кг, а радиус действия достигает до 100 км.

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