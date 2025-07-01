Ранее нардепка уличила певца в фейковой службе в ВСУ.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя объявил, что собрал более 500 тысяч гривень на помощь народной депутатке Марьяне Безуглой, и публично обратился к ней с призывом.

Напомним, певец открыл "банку" "На психиатра Марьяне" после того, как она заявила, что разрушение его квартиры в Киеве во время российской атаки - это карма за фейковую службу в ВСУ.

"В банке на помощь Марьяне уже больше 500000 грн. Пересекли экватор. Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, готовых помочь. Для старта лечения остался один важный шаг - добровольное согласие (заявление) пациентки. По ссылке образец, который следует подписать добровольно, для начала лечения. Поэтому обращаемся публично - Марьяна, подпиши!" - написал Тополя в Instagram, прикрепив образец заявления.

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При этом он добавил, что собранные средства будут переведены прозрачно, напрямую на счет медицинского учреждения.

"Ни копейки пациенту на руки. В случае отказа Марьяны от лечения (подписание согласия), все средства будут направлены на нужды детей погибших собратьев 130-го Батальона ТрО, где мы несли службу", - добавил музыкант.

Напомним, ранее УНИАН писал, что во время атаки России на Киев в ночь на 23 июня была разрушена квартира Тараса и Елены Тополи.

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