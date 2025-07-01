Певица откровенно призналась, готова ли стать мамой.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер заговорила о своем отношении к материнству и планах на будущее.

Как пишет lux.fm, артистка призналась, что мысль о беременности вызывает у нее страх. По словам Анны, она пока не готова к роли матери и не рассматривает возможность завести ребенка.

Певица отметила, что уже два года не состоит в отношениях, и рядом нет мужчины, с которым она бы захотела построить семью.

Видео дня

Сейчас Тринчер полностью сосредоточена на карьере, которая стремительно набирает обороты. Она не готова прерывать профессиональное развитие ради материнства:

"Я не готова. В 23 года у меня нет партнера, нет мужчины, в котором я уверена. Карьера, куча ответственности, все только налаживается. Меня пугает эта тема".

При этом Тринчер также призналась, что когда-то видела отцом своих детей первого парня. Что же касается ее бышего мужа, скандального блогера Александра Волошина, то, по словам, певицы, от него она не была готова рожать.

Напомним, ранее Анна Тринчер рассказала о свидании с 40-летним мужчиной.

Вас также могут заинтересовать новости: