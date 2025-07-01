В украинский прокат фильм выйдет 1 декабря 2025 года.

Вышел первый трейлер норвежской трагикомедии "Сентиментальная ценность" (англ. Sentimental Value, норв. Affeksjonsverdi), получившей Гран-При на Каннском кинофестивале 2025 года.

По сюжету фильма, после смерти матери две взрослые дочери выясняют, что семейный дом до сих пор принадлежит их отцу – известному режиссеру, который покинул семью много лет назад. Он снова появляется в их жизни, пытаясь восстановить отношения, и предлагает старшей дочери, актрисе театра, роль в своем фильме. Когда же та отказывается – отец находит вместо нее голливудскую звезду и начинает подготовку к съемкам в доме, где прожило несколько поколений этой семьи.

Главные роли в ленте исполнили призер Канн и номинантка на премию BAFTA Ренате Рейнсве ("Худший человек в мире", "Другой человек"), обладатель "Золотого глобуса" и "Серебряного медведя" Берлинале Стеллан Скарскард ("Нимфоманка", франшизы "Дюна", "Тор", сериал "Чернобыль"), Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Прекрасная жизнь") и Эль Фэннинг ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Неоновый демон", "Малифисента").

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Снял ленту норвежский режиссер Йоким Триер, ставший широко известным в кругах киноэстетов благодаря фильмам "Тельма" и "Худший человек на свете" – последний получил немало престежных наград, в том числе две номинации на "Оскар".

Фильм "Сентиментальная ценность" получил широкое признание международных кинокритиков. The Telegraph назвал его "безупречно изысканным", "таким приятным, что появляются угрызения совести: должно ли столь интеллектуальное кино быть настолько веселым?", а Elle отмечает, что это "трогательная и неожиданно полная юмора история".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В украинский прокат ленту выпустит кинокомпания "Артхаус Трафик" с 1 декабря 2025 года.

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